Bestätigt: «Doctor Who» in deutscher Sprache

TV-News

Disney+ wird am 25. November 2023 das erste Special zum 60-jährigen Jubiläum ausstrahlen.

Bereits in dieser Woche vermeldete Quotenmeter , dass die BBC und Disney+ die drei-Specials zum 60. Jubiläum der Serie am 25. November, 2. Und 9. Dezember in englischer Originalfassung ausstrahlen werden. Nun bestätigte Disney, dass auch eine deutsche Synchronfassung vorliegt.Die drei Specials mit den Titeln „Doctor Who: Das Monster von den Sternen“ (25. November), „Doctor Who: In blauer Ferne“ (2. Dezember) und „Doctor Who: Das Kichern“ (9. Dezember) führen den vierzehnten Doktor (David Tennant) und Donna Temple-Noble (Catherine Tate) wieder zusammen, wenn sie ihrem bisher furchterregendsten Bösewicht gegenüberstehen: dem Toymaker (gespielt von Neil Patrick Harris in seinem «Doctor Who»-Debüt).Außerdem neu im Cast sind Yasmin Finney als Rose Temple-Noble und Miriam Margolyes als die Stimme von Meep, sowie die wiederkehrenden Charaktere Jacqueline King als Sylvia Noble, Karl Collins als Shaun Temple, Ruth Madeley als Shirley Anne Bingham und Jemma Redgrave als Kate Lethbridge-Stewart. «Doctor Who» wird von Bad Wolf und BBC Studios produziert. Die Serie kehrt unter der kreativen Vision des wiederkehrenden Showrunners Russell T. Davies zurück, der auch als Autor und ausführender Produzent fungiert.