Quotennews

«Einsatz mit Herz» endet erfolgreich

Fabian Riedner von 27. Oktober 2023, 08:37 Uhr

Am Vorabend kann sich Sat.1 über ein starkes Interesse an «Die Landarztpraxis» freuen, jedoch fiel die Reichweite am Donnerstag geringer aus.

Caroline Frier, Katharina Hirschberg, Oliver Frank und Alexander Koll sorgen derzeit für ordentliche Reichweiten am Sat.1-Vorabend. Die neue Serie «Die Landarztpraxis» am Mittwoch 0,78 Millinen Zuschauer, am Donnerstag waren nun 0,66 Millionen dabei. Der Marktanteil bei 3,3 Prozent lag. Zu den Werberelevanten gehörten nur 0,14 Millionen, das führte zu 4,2 Prozent. Wohlgemerkt ist die Serie auch für ein älteres Publikum konzipiert.



In der Primetime wurde die vierte «Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden»-Folge programmiert. Dieses Mal zeigte sich, dass das Format schon lange im Archiv des Senders liegt: Ein Patient landete im Schockraum bei Doc Moritz, weil er beim Abhängen der Weihnachtsdeko von der Leiter stürzte. 0,99 Millionen Menschen verfolgten die Behandlung, die 4,0 Prozent Marktanteil brachte. Die Sendung fuhr 0,40 Millionen junge Menschen ein, sodass man sehr gute 8,1 Prozent Marktanteil erreichte.



Eine neue Ausgabe von «akte.» sicherte sich 0,53 Millionen Zuschauer und verbuchte 3,1 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten erreichte Matthias Killing und sein Team 0,19 Millionen und 5,0 Prozent. Die «Spiegel TV – Reportage» mit dem Titel „Eiskalte Verbrechen – Wenn Liebe tödlich endet“ ließen sich 0,56 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Der Marktanteil wurde auf 5,0 Prozent beziffert. Unter den jungen Menschen waren 0,19 Millionen, die 7,6 Prozent Marktanteil mitbrachten. True-Crime funktioniert somit auch bei

Caroline Frier, Katharina Hirschberg, Oliver Frank und Alexander Koll sorgen derzeit für ordentliche Reichweiten am Sat.1-Vorabend. Die neue Serieam Mittwoch 0,78 Millinen Zuschauer, am Donnerstag waren nun 0,66 Millionen dabei. Der Marktanteil bei 3,3 Prozent lag. Zu den Werberelevanten gehörten nur 0,14 Millionen, das führte zu 4,2 Prozent. Wohlgemerkt ist die Serie auch für ein älteres Publikum konzipiert.In der Primetime wurde die vierte-Folge programmiert. Dieses Mal zeigte sich, dass das Format schon lange im Archiv des Senders liegt: Ein Patient landete im Schockraum bei Doc Moritz, weil er beim Abhängen der Weihnachtsdeko von der Leiter stürzte. 0,99 Millionen Menschen verfolgten die Behandlung, die 4,0 Prozent Marktanteil brachte. Die Sendung fuhr 0,40 Millionen junge Menschen ein, sodass man sehr gute 8,1 Prozent Marktanteil erreichte.Eine neue Ausgabe vonsicherte sich 0,53 Millionen Zuschauer und verbuchte 3,1 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten erreichte Matthias Killing und sein Team 0,19 Millionen und 5,0 Prozent. Die «Spiegel TV – Reportage» mit dem Titel „Eiskalte Verbrechen – Wenn Liebe tödlich endet“ ließen sich 0,56 Millionen Zuschauer nicht entgehen. Der Marktanteil wurde auf 5,0 Prozent beziffert. Unter den jungen Menschen waren 0,19 Millionen, die 7,6 Prozent Marktanteil mitbrachten. True-Crime funktioniert somit auch bei Sat.1

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel