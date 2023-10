«Good Cop, Bad Cop» entlarvt Kriminelle

US-Fernsehen

Der geschätzte Detective Garry McFadden («I Am Homicide») bringt seine langjährige Erfahrung in der Strafverfolgung in die neue Investigation Discovery-Serieein, die am Sonntag, den 12. November um 22.00 Uhr Premiere hat. Die sechsteilige Serie, die von McFadden moderiert wird, erzählt von den Ermittlungen der Detectives, die einen komplizierten Mordfall mit einer verblüffenden Wendung aufklären müssen: Der Täter ist ein Kollege aus dem Polizeidienst.Mit Interviews mit Personen, die eng mit dem Fall verbunden sind, und dem Expertenwissen von McFadden, der im Laufe seiner Karriere Hunderte von Mordfällen gelöst hat, zeigt jede Geschichte, wie schwierig und gefährlich es ist, wenn der Mörder im Inneren des Hauses sitzt. Inszenierte und vertuschte Tatorte machen die Ermittlungen noch komplexer. Aber diese engagierten Ermittler sind fest entschlossen, die Verbrecher zu fassen und vor Gericht zu bringen, egal was es kostet oder welche Dienstmarke sie tragen.Davon handelt die Premiere: San Diego befindet sich in Panik, nachdem die Polizei die Leiche von Cara Knott entdeckt hat, die von einer Autobahnbrücke geworfen wurde. Die Spur führt in die Sackgasse, und die Stadt verlangt nach Antworten. Die Polizei muss schnell arbeiten und nichts unversucht lassen, um das Monster zur Strecke zu bringen.