Gordon Ramsay macht einen Roadtrip

TV-News

Die zwei Folgen der vierten Staffel werden am 23. und 30. November bei RTL Living ausgestrahlt.

Der Bezahlsender RTL Living hat sich die Rechte an der Factual-Showgesichert. Die vierte Staffel strahlt die Fernsehstation am Donnerstag, den 23. und 30. November 2023, zwischen 21.20 Uhr und 22.20 Uhr aus. «Gordon, Gino and Fred’s Roadtrip» stammt aus dem Jahr 2018 und läuft nun als Deutschlandpremiere.Die erste Station für Gordon, Gino und Fred ist das sonnige Andalusien, wo die Jungs in Malaga Meeresfrüchte verkaufen und Tapas probieren. Danach geht es in die alte Stadt Ronda, wo Gino Paella macht. Zum Abschluss geht es nach Jerez, wo sie Sherry probieren und herausfinden wollen, ob sie das nötige Flair für den Flamenco haben.Im Anschluss wiederholt RTL Living ein Best-of einer anderen Reise. Gordon, Gino und Fred zeigen die besten ungesehenen Szenen ihrer kulinarischen Abenteuer und lassen ihre spektakulären Roadtrips durch Mexiko, die USA und Marokko noch einmal aufleben. Zu den Höhepunkten gehören die Durchquerung der Sahara, Wrestling in Mexiko, Spielen in Vegas und Ziegen-Yoga in San Francisco. Gordon, Gino und Fred bereisen die Welt zu Wasser, auf dem Kamel und vor allem auf der Straße in ihrem zuverlässigen Wohnmobil.