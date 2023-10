Maxx wiederholt «Story of Science Fiction»

TV-News

Die Sendung wurde von James Cameron produziert.

George Lucas, Ridley Scott, Steven Spielberg, Sigourney Weaver, Terri Tatchell und Bob Balaban sind die Experten, die in der sechsteiligen Dokumentationsreihemitwirken, die ProSieben Maxx am Donnerstag, den 16. November um 20.15 Uhr startet. Die Serie selbst stammt aus dem Jahr 2018.Tief in die Welt der Science-Fiction taucht der Oscar-prämierte Regisseur, Produzent und Drehbuchautor James Cameron ein. Er beleuchtet die Geschichte des beliebten Genres zusammen mit Experten.Die Beschäftigung mit außerirdischem Leben ist ein typisches Merkmal der Science-Fiction. Angst und Faszination vor dem Unbekannten ziehen die Menschen in ihren Bann und sind Thema zahlreicher Hollywood-Filme. Die zweite Folge, die im Anschluss ausgestrahlt wird, beschäftigt sich mit dem Thema Weltraum.