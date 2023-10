BackPacker Steve  Wenn Reisen rund um die Welt zum Beruf wird

YouTuber

Seit über zehn Jahren ist der Backpacker nun bereits weltweit unterwegs und teilt in Videos, Artikeln sowie Reiseführern seine Eindrücke, Erlebnisse und Tipps.

Die Welt zu bereisen, jeden Morgen irgendwo anders aufzuwachen und die tollsten Ecken aller Kontinente zu erkunden, klingt für den ein oder anderen nach einem echten Traum. Noch besser wird das, wenn man all dies zu seinem Beruf macht und so eine Reise direkt die nächste finanziert. Schon der ein oder andere hat sich sicherlich an einem Blog oder Reisevideos versucht. Zu denen, die damit auch Erfolg hatte, gehört Steve Hänisch, im Internet bekannt als „BackPacker Steve“, welcher mit seinen deutschen und englischen Videos, Artikeln und Reiseführern bereits zahlreiche Menschen überzeugt hat, darunter auch 139.000 Abonnenten auf YouTube.Steve Hänisch begann nach seinem Schulabschluss im Jahr 2003 zunächst ein Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik. Darauf folgte ein Job als UX Designer und Social Media Consultant bei der Telekom, welchen er von 2003 bis 2012 innehatte. Den Ansporn zum Bloggen verspürte er erstmals im Jahr 2010 auf einer Reise nach Chile. Er besuchte dort einen Freund und hängte direkt eine Rundreise durch das Land an. Doch er wollte auch seine Freunde und Familie an seinen Erlebnissen teilhaben lassen und so berichtete er von allen Ereignissen und Eindrücken in einem Blog. Im darauffolgenden Jahr, am 1. März 2011, kreierte er schließlich auch seinen YouTube-Kanal. Hänisch hatte das Gefühl, dass er seine Eindrücke und Gefühle viel besser transportieren kann, wenn er in Echtzeit auf Video davon berichtet, anstatt im Nachhinein darüber zu schreiben.Immer stärker wurde das Gefühl, dass er seine Leidenschaft auch zu seinem Beruf machen wollte, denn ihm drängte es danach mehr von der Welt zu sehen als nur Besprechungsräume und Flughäfen. Die Freiheit war im deutlich wichtiger als jede Karriere. So wagte er schließlich den Schritt, seine Reisen zum Beruf zu machen, nachdem er sich zuvor noch in Themen wie Videoproduktion, SEO, Affiliate Marketing und PR weitergebildet hatte. Noch bevor es für ich selbst in die weite Welt hinausging, veröffentlichte er auf seinem Kanal zahlreiche Videos. Zu Beginn zum Beispiel eine Videoreihe, in welcher er verschiedenen Reisenden Fragen stellte. So etwa Backpackern, die auf ihren Reisen bei Hänisch durch Couchsurfing übernachteten. Es folgten einige Videos zu seiner Heimatsstadt Hamburg und anderen Orten in der Nähe.Schon bald ging es hinaus nach Deutschland zu Zielen wie Barcelona, Madrid oder Porto. Dann auch auf eine Reise nach Peru, Argentinien, Bolivien, Uruguay und Chile. In verschiedenen Städten stellte er auch Aktivitäten vor, die man an einem Tag unternehmen kann oder führte einen „Budget-Check“ durch. Weiter ging es mit Zielen wie Sri Lanka, Kanada, Ecuador, Finnland, die Malidiven, Iran, Island, Südafrika, Grönland und unzählige weitere Destinationen. Die Videos wurden stets professioneller und es entstanden sogar echte Reisedokumentationen mit teilweise über einer Stunde Länge. So ist sein gefragtestes Video „The Patagonia Expedition“ beispielsweise über 70 Minuten lang und misst inzwischen 1,8 Millionen Aufrufe. Weitere Dokus über Bhutan, Indonesien oder Kolumbien erhielten ebenfalls zahlreiche Aufrufe. Die meisten Videos erscheinen auf Englisch, einige allerdings auch auf Deutsch, manche in beiden Sprachen. Inzwischen erscheinen auf dem Hauptkanal die englischen Versionen und auf einem zusätzlichen Kanal werden die Videos auf Deutsch hochgeladen.Neben dem YouTube-Kanal betreibt Hänisch zudem die Seite „back-packer.org“. Hier lassen sich nach Ländern Blog-Beiträge mit den wichtigsten Tipps und Sehenswürdigkeiten zu den Orten finden, die der Backpacker bereits bereist hat. Zudem lässt sich eine Aufzählung mit Unterkünften in verschiedenen Ländern finden, welche Hänisch persönlich empfehlen würde. In der Rubrik „Vorbereitung“ gibt es zudem Informationen zu Sicherheit, Geld und Rucksäcken, Packlisten für jeden Anlass sowie Tipps speziell zum Backpacking. Inzwischen hat der Content Creator zudem vier Reiseführer veröffentlicht: „Hamburg auf eigene Faust“, „Chile auf eigene Faust“, „Argentinien auf eigene Faust“ und „Peru auf eigene Faust“.