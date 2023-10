Podstars

Der sachtteilige Podcast wird von Luise Helm gesprochen, die die Geschichte von Jens Söring aufzeigt.

ist ein achtteiliger Podcast von Alice Brauner und Johanna Behre und befasst sich mit dem Fall Jens Söring, der 1990 in den USA wegen Doppelmordes zu zwei lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde. Söring behauptet bis heute, unschuldig zu sein. Die Podcast-Doku-Serie beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung des Falls. Im Jahr 1985 wurden in der Kleinstadt Lynchburg in den USA im Bundesstaat Virginia die Eltern von Elizabeth Haysom ermordet. Söring und Haysom, die Tochter der Ermordeten, wurden des Mordes angeklagt. Söring gestand die Tat zunächst, widerrief sein Geständnis später jedoch.Die ersten Folgen des Podcasts beleuchten die Ereignisse rund um die Morde und den spannenden Prozess. Brauner und Behre sprechen mit Experten und Zeitzeugen, um einen Überblick über den Fall zu geben. In den weiteren Folgen widmen sich die beiden Journalistinnen dem Leben Sörings vor und nach seiner Verurteilung. Sie sprechen mit Sörings Eltern, seinen Freunden und seinen Anwälten. Dabei wird deutlich, dass der Prozess von zahlreichen Ungereimtheiten geprägt war.Zum einen widerrief Söring sein Geständnis später wieder. Zum anderen beruht die Beweislage rein auf Indizien und enthält keine DNA Beweise oder Fingerabdrücke. Zudem ist die Rolle Elizabeth Haysoms, die Söring während des Prozesses maßgeblich belastete, fragwürdig, da sie später ihre Aussage zurücknahm. Der Podcast «Das System Söring» ist eine umfassende und differenzierte Auseinandersetzung mit einem äußerst komplexen Kriminalfall. Brauner und Behre legen hierbei ein beeindruckendes Recherchewerk vor und stellen alle Seiten des Falls gleichermaßen dar.Die Doku-Reihe richtet sich an alle, die sich für Kriminalfälle und Justizgeschichte interessieren. Die Inhalte sind gut recherchiert und informativ, aber dennoch spannend und unterhaltsam. «Das System Söring» ist ein Muss für alle Fans von echten Kriminalfällen und jeden, der sich für den Fall Jens Söring interessiert. Der Podcast bietet einen umfassenden Einblick in einen komplexen Fall, der noch immer nicht abschließend geklärt ist.