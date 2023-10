Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Der Irland-Krimi» im Ersten? Punktete ProSieben mit «The Voice of Germany»?

Die Nummer eins am Donnerstagabend warmit der Folge „Mond über Galway“. 5,79 Millionen Menschen nahmen sich für den Film Zeit, der 23,0 Prozent bei allen sowie 7,2 Prozent bei den jungen Menschen holte.undgenerierten 2,69 und 2,40 Millionen Zuschauer, sodass man auf 12,5 und 13,6 Prozent Marktanteil vermelden konnte. Die Sendungen sicherten sich 4,7 und 9,3 Prozent bei den jungen Menschen.Das ZDF überzeugte mit, denn 3,15 und 3,09 Millionen Menschen brachten 12,3 und 12,5 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 6,9 und 6,6 Prozent Marktanteil ein. Daszählte 3,53 Millionen,erreichte 2,13 Millionen, die Formate hatten 16,1 und 12,8 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Zuschauern wurden 8,1 und 4,6 Prozent Marktanteil gezählt.lockte 1,39 Millionen Menschen zu RTL, das führte zu 10,7 Prozent in der Zielgruppe.undlieferte 0,75 und 0,51 Millionen Zuschauer bei Sat.1 ab, die Fernsehstation sicherte sich 5,0 und 4,3 Prozent Marktanteil. ProSieben startet mitin den Abend, das Format zählte 1,46 Millionen Zuschauer. Bei den Werberelevanten wurden gute 11,2 Prozent gezählt.kam ab 22.55 Uhr noch auf 0,45 Millionen und 6,2 Prozent.Kabel Eins erreichte mit0,61 Millionen, danach sahen 0,45 Millionen Menschen noch. Bei den Umworbenen räumte man mit 4,3 und 4,8 Prozent ab. Unterdessen zeigte RTLZWEIund, das sich 0,60 und 0,26 Millionen Menschen ansahen. Die Marktanteile wurden mit 5,2 und 2,7 Prozent bemessen. VOX setzte auf(1,20 Millionen) und(0,80 Millionen), die Filme sicherten sich in der Zielgruppe 7,8 und 6,9 Prozent.