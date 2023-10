RTL Living zeigt neue «Garden Rescue»-Folgen

TV-News

Die sechste Staffel kommt aus dem Vereinten Königreich, ist allerdings auch schon ein paar Jahre alt.

Derzeit strahlt RTL Living am Dienstagabend die Dokumentationsreiheaus. Ab dem 14. November 2023 geht es mit zehn neuen Geschichten aus der sechsten Staffel weiter. Die Deutschlandpremiere beginnt um 21.05 Uhr und läuft bis 21.55 Uhr.Hauptdarsteller der britischen Serie ist Charlie Dimmock. «Garden Rescue» ist eine Produktion von BBC One. In Großbritannien wurden bisher acht Staffeln ausgestrahlt. Top-Designer haben es sich zur Aufgabe gemacht, Großbritanniens ungeliebte Gärten in spektakuläre Außenanlagen zu verwandeln.Nach zehn Jahren auf See hat sich Morgan in Southampton niedergelassen. Jetzt braucht er Hilfe bei der Gestaltung seines Gartens. Der gesellige Morgan wünscht sich einen Partyraum, in dem er mit seinen Freunden feiern kann. Aber er möchte den Garten nicht mit seinen Nachbarn teilen - er legt Wert auf Privatsphäre. Und schließlich möchte er als stolzer Waliser, dass sein Garten ein Gefühl von Heimat vermittelt.