«Fixer to Fabulous» kehrt am 7. November zurück

US-Fernsehen

Dave und Jenny Marrs haben insgesamt 16 neue Episoden aufgezeichnet.

Das Renovierungsduo Dave und Jenny Marrs wird in einer neuen Staffel der HGTV-Erfolgsserieweitere verfallene Häuser in Bentonville, Arkansas, zum Leben erwecken. In jeder der 16 neuen Episoden werden die Marrs Daves bautechnisches Know-how und ihre meisterhaften Tischlerfähigkeiten sowie Jennys Talent für Design einsetzen, um für ihre Kunden einzigartige Hausumgestaltungen durchzuführen. Am Dienstag, den 7. November 2023, feiert die Staffel Premiere. Die RIVR Media-Produktion ist um 20.00 Uhr zu sehen.Im Laufe der Staffel werden Dave und Jenny ein breites Spektrum an Renovierungsarbeiten in Angriff nehmen, darunter eine familieneigene Pferderanch, eine spezielle Renovierung für einen Hausbesitzer, der vor einem Einsatz steht, und ein persönliches Projekt in ihrem eigenen Bauernhaus, bei dem sie ihre Hauptsuite und die Kinderzimmer umgestalten.In der ersten Folge renovieren die Marrs das erste Haus einer befreundeten Familie im Stil eines englischen Landhauses, das sie während ihres Auslandsstudiums kennengelernt hat. Als die Abrissarbeiten beginnen, stoßen Dave und Jenny auf ein unerwartetes Hindernis, als sie entdecken, dass der Kriechkeller des Hauses mit Wasser gefüllt ist.