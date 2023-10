«Schroeder darf alles»: 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen

Quotennews

Das Erste strahlte die neue Sendung erst um 00.30 Uhr aus. Zum Auftakt ging es um Männer.

Gleich drei komödiantische Formate strahlte Das Erste am Donnerstagabend aus. Bereits in der vergangenen Woche strich1,75 Millionen Zuschauer ein, in dieser Woche verzeichnete das Satiremagazin mit Christian Ehring eine Reichweite von 1,62 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Die Produktion des Norddeutschen Rundfunks sicherte sich sogar 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige, das führte zu fabelhaften 11,5 Prozent.Zwischen 23.35 und 00.10 Uhr begrüßte Torsten Sträter den früheren Late-Night-Moderator Harald Schmidt. In der XL-Ausgabe vontalkten die Beiden über das Leben und die Arbeiten Schmidts. 1,13 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben wach, 0,29 Millionen gehörten zu den jungen Zuschauern. Die Produktion von Prime Productions sicherte sich 12,2 Prozent bei allen sowie grandiose 14,4 Prozent bei den jungen Leuten.Nach der «Tagesschau» (0,61 Millionen) debütierte Florian Schroeder mit seiner neuen Show. Die Satire-Showsoll zum Sprachrohr für alle werden, die nicht mehr wissen, wo sie politisch verankert sind. 0,45 Millionen Menschen sahen die Sendung des Südwestrundfunks, die 8,2 Prozent Marktanteil holte. 0,15 Millionen Menschen blieben bis 01.00 Uhr wach und sorgten für 11,1 Prozent Marktanteil.