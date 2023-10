Netflix verlängert «Sweet Magnolias»

US-Fernsehen

Nach dem Erfolg der bisherigen Staffeln wird es eine vierte Runde geben.

Netflix hat bekannt gegeben, dassum eine vierte Staffel verlängert wurde. Über alle drei Staffeln hinweg war «Sweet Magnolias» in über 60 Ländern zehn Wochen lang in den weltweiten Top 10. Staffel 3 feierte am 20. Juli 2023 Premiere auf Netflix und startete auf Platz 1.Sheryl J. Anderson (Ties That Bind) kehrt als Showrunnerin und ausführende Produzentin zurück, Dan Paulson (Chesapeake Shores), dessen Daniel L. Paulson Productions produziert, ebenfalls als ausführender Produzent. Die Serie basiert auf der beliebten Romanreihe der New York Times-Bestsellerautorin Sherryl Woods, die bei MIRA Books, einem Imprint von Harlequin, erschienen ist, die auch als ausführende Produzentin der Serie fungiert.«Sweet Magnolias» folgt den lebenslangen besten Freundinnen Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) und Helen (Heather Headley), die in der charmanten Kleinstadt Serenity, SC, Beziehungen, Familie und Karriere jonglieren.