«Spidey»-Staffel 2 startet

TV-News

Ab 4. Dezember strahlt der Disney Channel die zweite Staffel aus.

Die amerikanische Zeichentrickserie «Marvel’s Spidey and his Amazing Friends» wird ab Montag, 4. Dezember, um 7.30 Uhr auf dem Disney Channel fortgesetzt. <«Spidey and His Amazing Friends» ist eine computeranimierte Superhelden-Fernsehserie für Kinder, die von Marvel Studios Animation (ehemals Marvel Animation) und Atomic Cartoons (die auch Marvel Super Hero Adventures produzierten) produziert wurde und am 6. August 2021 auf Disney Junior Premiere feierte. Die Serie zeigt jüngere Versionen von Marvel-Charakteren.Peter Parker, Gwen Stacy und Miles Morales setzen mit Unterstützung ihrer neuen Superhelden-Freunde Iron Man, Ant-Man und Wasp sowie Reptil ihre Superhelden-Abenteuer als Team Spidey fort. Zusammen stellen sie sich neuen Bösewichten wie Electro, Black Cat und Sandman entgegen.