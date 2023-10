MTV sagt die EMAs ab

International

Aufgrund des Krieges zwischen Israel und Hamas wird die Musikgala nicht stattfinden.

Die für den 5. November 2023 in Paris geplantenwerden nicht stattfinden. Als Grund nannte der Paramount-Konzern den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, der inzwischen auch in Mitteleuropa seine Kreise zieht. So wurde in Frankreich ein Lehrer erstochen und es häufen sich Bombendrohungen an Flughäfen.BTS' Jung Kook, Reneé Rapp, Sabrina Carpenter, Coi Leray, David Guetta, Rema, Kid Laroi, PinkPantheress und zahlreiche nationale Künstler waren eingeladen. In einem Statement von Paramount heißt es: "Angesichts der Unbeständigkeit der globalen Ereignisse haben wir uns entschieden, die MTV EMAs 2023 nicht zu veranstalten, als Vorsichtsmaßnahme für die Tausenden von Mitarbeitern, Crew-Mitgliedern, Künstlern, Fans und Partnern, die aus der ganzen Welt anreisen, um die Show zum Leben zu erwecken".Paramount fügte hinzu: "Die MTV EMAs sind eine jährliche Feier der globalen Musik. Während wir die verheerenden Ereignisse in Israel und Gaza beobachten, fühlt es sich nicht wie ein Moment für eine globale Feier an. Angesichts der Tausenden von Toten ist es ein Moment der Trauer. Wir freuen uns auf die MTV EMAs im November 2024.