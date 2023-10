«History of Horror» kommt zu Maxx

TV-News

13 Episoden der Dokumentationsreihe werden am 6. November gesendet.

ProSieben Maxx zeigt ab Montag, 6. November 2023, die 13-teilige Reihe. Die Serie, die mit der Episode „Vampire“ startet, gibt es bereits seit fünf Jahren. Die Geschichten laufen als Free-TV-Premiere ab 22.20 Uhr. Zum Start sind zwei Folgen im Anschluss an den Film «I, Frankenstein» geplant.Eli Roth ist Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Er ist in der Welt des Horrors zu Hause. Das Genre begeistert seit Jahrzehnten ein breites Publikum, das sich gerne in Angst und Schrecken versetzt. Aber woher kommt diese Faszination für die Angst? Eli Roth spricht über die Entwicklung des Genres und seine wichtigsten Themen mit Experten wie Stephen King, Quentin Tarantino und Linda Blair.Der Vampir steht für das Verführerische und das Verbotene, er verkörpert Sex und Gewalt in einer Figur. In den letzten 25 Jahren ist von «Buffy» über «Blade» bis hin zu «True Blood» und «Twilight» die Zahl der Vampirgeschichten in Film und Fernsehen geradezu explodiert. Urvater der finsteren Blutsauger ist Dracula, der bereits 1922 im Stummfilm «Nosferatu» in Szene gesetzt wurde.