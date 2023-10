Sat.1 veranstaltet Schnäppchen-Test

TV-News

Matthias Killing wird die Live-Sendung moderieren und anschließend wieder in «akte» zu sehen sein.

Der Unterföhringer Privatsender Sat.1 setzt seine Specials am Donnerstagabend fort. Nach dem Ende von «Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden» steht Anfang November zunächst «Der SAT.1 Online-Check! Amazon, Otto, Zalando & Co.», bevor eine Woche späterfolgt. Moderiert wird die Live-Sendung von Matthias Killing.In der 125-minütigen Sendung präsentiert Killing die größten Online-Schnäppchen, Spartipps und die Geheimnisse der Preisprofis. Damit widmet sich Sat.1 einmal mehr dem Thema, wo man was am günstigsten einkauft und wo Betrugs- und Kostenfallen lauern. So will man unter anderem herausfinden, wann im Supermarkt die besten Preise aushängen.In der Vorweihnachtszeit will man den Zuschauern Tipps geben, zu welcher Jahreszeit sie bestimmte Produkte am günstigsten einkaufen können. Dass ausgerechnet Winterkleidung im Sommer günstig zu haben ist, wird nicht überraschen. Zu Gast ist der Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen.