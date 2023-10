Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Das große Backen» im ZDF? Punktete Bjarne Mädel mit seinem zweiten «Sörensen»-Spielfilm?

Dererreichte 5,79 Millionen Zuschauer und 22,7 Prozent bei allen sowie 18,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 4,70 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den Spielfilm, der 19,1 Prozent bei allen und 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen holte. Mitund densicherte sich Das Erste 1,95 und 1,81 Millionen, die Marktanteile wurden mit 9,7 und 11,2 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum fuhr man 6,1 und 10,0 Prozent Marktanteil ein.sicherte sich 2,57 Millionen Zuschauer, das ZDF konnte sich über 10,4 Prozent bei allen und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Mit demholte man 3,32 Millionen Menschen ab, das sorgte für 15,7 Prozent bei allen sowie 9,3 Prozent bei den jungen Menschen. Bei RTL sahen X Millionen Menschen das-Special, das auf 1,37 Millionen Zuschauer und 8,2 Prozent kam. Miterreichte man dann 1,24 Millionen, die Show sorgte für 8,9 Prozent in der Zielgruppe.(0,83 Millionen) und(0,68 Millionen) schnappten sich bei den Umworbenen 7,1 und 7,9 Prozent.Der Mix ausundwar wieder einmal mau. 1,26 Millionen Menschen sahen die Comedy-Show, ehe das Magazin auf 0,42 Millionen kam. In der Zielgruppe wurden erst 12,5 Prozent erfasst, dann waren 4,9 Prozent möglich. VOX setzte unterdessen auf, die Doku-Serie erreichte 1,17 Millionen Zuschauer und 8,8 Prozent in der Zielgruppe. Zwei-Ausgaben sorgten für 0,71 sowie 0,70 Millionen Zuschauer und 4,5 und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Der Fernsehsender Kabel Eins setzte einmal mehr auf den Film. Dieser erreichte 0,93 Millionen Zuschauer und zog 4,7 Prozent der jungen Menschen an. Fürblieben 0,35 Millionen Menschen wach, der Sender sicherte sich 5,0 Prozent Marktanteil.