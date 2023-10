Neues Kinder-«Armes Deutschland»

TV-News

Der Fernsehsender RTLZWEI hat insgesamt vier neue Sozialreportagen.

Die Good Times Fernsehproduktion hat vier neue Ausgaben vonproduziert, die der Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI am Montag, 6. November 2023, um 20.15 Uhr ausstrahlt. Mit den Geschichten soll auf die fast drei Millionen Kinder aufmerksam gemacht werden, die von Armut betroffen sind.Die Sendung beginnt in der Nähe von Mönchengladbach und zeigt die achtjährige Talina und ihre Großfamilie. Sie leben in einer Notunterkunft, nachdem sie ihre Wohnung verlassen mussten. Weiter geht es nach Wilnsdorf bei Siegen, wo der 16-jährige Yannik mit seiner Familie lebt. Geldsorgen und eine Ratten- und Mäuseplage machen der Familie zu schaffen. Den hochbegabten Kindern Anna-Lena und Mark-André begegnet das Publikum in Berlin. Wegen finanzieller Probleme kann die Mutter ihre Kinder nicht ausreichend fördern.Die instabile Beziehung der Eltern und die daraus resultierenden Spannungen in der Familie belasten den achtjährigen David sehr. Um den Streitigkeiten zu entkommen, ziehen Vater und Sohn in eine neue Wohnung nach Wuppertal. Marlon, 16 Jahre alt, lebt mit seiner Familie schon seit einiger Zeit in einem Zelt. Finden sie wieder eine Wohnung? Wie bewältigt Jaydens und Neeles alleinerziehende Mutter den Alltag? Mit der Erziehung und den finanziellen Problemen ist sie überfordert. Und dann ist da noch Rheinfelden, wo die Patchwork-Familie des elfjährigen Lukas lebt. Wegen fehlender finanzieller Mittel bleibt der Kühlschrank der siebenköpfigen Familie oft leer.