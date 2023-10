«Farid» verzaubert Fußballstars

TV-News

Lukas Podolski, Alexandra Popp, Karim Adeyemi und Jürgen Klopp sind in der zweiten Staffel dabei.

Sky hat insgesamt acht neue Folgen vonbestellt. Wie der Sender aus Unterföhring mitteilte, wird es sich bei der neuen Staffel um eine Sports-Edition handeln. Die Loge of Levity GmbH produziert die neuen Folgen, die ab Montag, 27. November 2023, um 20.15 Uhr auf SkyOne zu sehen sein werden. Natürlich sind die Folgen auch auf Abruf und bei WOW zu sehen.In den neuen Folgen führt der Illusionist seine prominenten Gäste und die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur in die Kunst der Magie ein. Er lehrt sie auch, auf ihre eigene Intuition zu vertrauen. Dabei wird den Fußballstars einiges abverlangt, denn sie müssen unter anderem Konzentration, Willenskraft und starke Emotionen beweisen. Neben Lukas Podolski sind Alexandra Popp, Karim Adeyemi und Jürgen Klopp zu sehen.Farid sagte: „Ich freue mich sehr, dass ich wieder für Überraschungen und noch mehr verblüffende Augenblicke sorgen darf. Es ist mir eine große Ehre jetzt die bereits zweite Staffel von «Magic Unplugged» an den Start zu bringen und gemeinsam mit Sky Magie in die Welt zu bringen. Es ist für mich das Größte, wenn ich es schaffe meine Gäste mit magischen Momenten aus ihrem Alltag zu entführen. In den neuen Folgen wird es wieder sehr spannend und natürlich magisch, da ich meine Gäste nicht nur in die Kunst der Magie einführe, sondern sie selbst auch Teil davon werden lasse.“