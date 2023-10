Ein Hund für Easy?

Soap-Check

Bei «Unter Uns» läuft Easy ein Vierbeiner zu, Ringo kann sich dafür nicht begeistern. Unterdessen sind Ceceilia und Paula miteinander glücklich.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Nachdem Ralf sich öffentlich zu Anette bekannt hat, droht Malte, ihnen das Leben schwer zu machen. Marvin mutmaßt, Malte könnte mit Carlas Weinhandel in illegale Machenschaften verstrickt sein. Als er Ralf davon erzählt, erkennt Marvin an der Reaktion seines Vaters – da könnte was dran sein. Britta ist geschockt, als Hendrik direkt zurück nach Sri Lanka will. Hendrik dagegen sieht nicht, dass er auch von seiner Familie gebraucht wird. Erst als er vom vereinbarten Hochzeitstermin erfährt, kommt die Erkenntnis. Simon verliert seine Stimme und Dilay übernimmt einen geschäftlichen Termin für ihn. Allerdings verspricht sie dem Geschäftspartner eine Herrenkollektion. Die plant Simon aber erst in einigen Jahren! Wie kommt sie aus dem Versprechen wieder raus?Nicole beruft sich auf den Alkohol und entschuldigt sich, als sie mit Michael über den Flirt redet. Er tut die Situation mit einem Schmunzeln ab, aber Nicole spürt insgeheim seine Enttäuschung. Sie streitet gegenüber Hildegard weiterhin ab, auch Gefühle für ihn entwickelt zu haben. Um ihr und auch sich selbst zu beweisen, dass da nicht mehr als Freundschaft ist, lädt sie Michael spontan zu einer gemeinsamen Unternehmung ein – rein freundschaftlich! Doch das geht nach hinten los. Leander wird klar, dass er Eleni für immer verloren hat. Um ihr nicht permanent über den Weg zu laufen, entscheidet er, aus dem Haus auszuziehen, in dem beide wohnen. Alfons bietet an, zu ihm und Hildegard zu ziehen, doch Leander lehnt ab: Das Dorf ist zu klein, er wird Eleni trotzdem immer wieder begegnen. Und die Erinnerungen, die überall lauern, machen ihn fertig. Deshalb fasst er einen überraschenden Entschluss.Als ein IHK-Prüfer in der Gaststube auftaucht, kommt Joschi ganz schön ins Schwitzen. Kann ihm ausgerechnet Laura aus der Patsche helfen? Der Ruf der Kirchleitners ist in Gefahr, als die Presse herausfindet, dass der Bach am neuen Klärwerk verunreinigt ist. Wiederholt sich das Drama der Brauerei? Alles deutet darauf hin, dass Laura schon vergeben ist. Kann Joschi von Schwärmerei auf Freundschaft umsatteln?Dominic hofft auf ein nahes Happy End mit Eva, hat jedoch nicht damit gerechnet, dass ein wichtiger Spieler die Seiten gewechselt hat und im entscheidenden Moment zugreift. Die sportlichsten Challenges helfen Easy und Ringo nicht dabei zu ignorieren, wie sehr ihnen Julius fehlt. Easy begegnet einer willkommenen Ablenkung. Paula und Cecilia sind zwar glücklich, doch ihr erstes Mal war für beide nicht so wie erwartet.Isabelle hofft, sich mit Yannick versöhnen zu können. Ihre Hoffnung verfliegt schnell, als sie von Yannicks Plan erfährt. Als Yannick erwägt, den Verlobungsring zu verkaufen, um seinem Vater zu helfen, bringt ihn eine Begegnung ins Grübeln.weiterKatrin spürt, dass Alicia sich tapferer gibt, als sie ist und bietet Alicia ihre Hilfe an. Doch da wartet schon die nächste Hiobsbotschaft ... Jonas bekommt die Gelegenheit, im Mauerwerk eine B4-Scharf-Party zu veranstalten. Sofort mobilisiert er Luis und Moritz. Doch der Abend verläuft nicht so, wie er es geplant hatte.Sarah zieht sich gefühlsmäßig von Fabian zurück und lässt sich von Tochter Leo dazu überreden, in die unfertige Ferienwohnung von Max zu ziehen. Schon lange hat sie sich nicht mehr so frei und losgelöst gefühlt wie an Max' Seite. Fabian und Alexandra kommen beim Thema Kind einfach nicht auf einen Nenner. Als Fabian die Zukunft ihrer Ehe in Frage stellt, rudert seine Frau zurück. Doch sie hat Fabian nur angelogen. Das Kinderthema ist noch lange nicht vom Tisch.Nina befindet sich wegen der ungeplanten Schwangerschaft weiterhin auf einer emotionalen Achterbahnfahrt. Nun steht ihre Mutter Viola vor der Tür und führt Nina noch einmal vor Augen, dass diese damals bei Paulas Geburt beinahe gestorben wäre. Nina ist sich des Risikos bewusst, sie weiß aber auch, dass Kenan das Kind sehr gerne hätte. Erst einmal geht sie vor die Tür, um in Ruhe nachzudenken. Wäre sie überhaupt in der Lage abzutreiben? Was würde das mit ihr machen? Ninas düstere Gedanken werden jäh unterbrochen, als ein Radfahrer sie aus Versehen anfährt. Zeuge davon wird Kenan, der auf der anderen Straßenseite steht. Der Schock sitzt tief.Toni ist verwirrt darüber, wie seltsam sich Leif ihr gegenüber verhält. Zuerst gibt er ihr das Gefühl, dass er ein wichtiges Gespräch mit ihr führen möchte, dann legt er ihr aber nur Veggie-Snacks aus Holland hin. Leif erklärt zudem, dass er sich mit einer neuen Therapie in der Schweiz beschäftigt, die ihm vielleicht helfen könnte, wieder gehen zu können. Toni freut sich für ihn, doch im nächsten Moment erfährt sie: Leif weiß von ihrer Affäre mit Sascha. Toni vermutet nun, dass Leif vielleicht eifersüchtig ist. Als sie allerdings versucht, mit ihm darüber zu sprechen, werden sie immer wieder unterbrochen. Erst später finden sie endlich Zeit, in Ruhe zu reden und sich gegenseitig zu versichern, wie wichtig sie füreinander sind. Doch dann kommt schon die nächste Unterbrechung.