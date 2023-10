Netflix kauft zweite «Star Trek: Prodigy»-Staffel

US-Fernsehen

Auch die erste Staffel der Animationsserie wird demnächst beim Streamingdienst verfügbar sein.

Der in Kalifornien ansässige Streamingdienst Netflix hat gute Nachrichten für alle Trekkies: Das Unternehmen hat die Rechte angekauft. Die erste Staffel soll noch in diesem Jahr online verfügbar gemacht werden, die zweite Runde wird im kommenden Jahr folgen. Eigentlich sollte die Serie bei Paramount+ weiter gehen, aber Paramount Global befindet sich im Sparmodus.Im Jahr 2383, fünf Jahre nachdem die USS Voyager am Ende von «Star Trek: Voyager» zur Erde zurückkehrte, findet eine bunt zusammengewürfelte Crew junger Außerirdischer in der Gefängniskolonie Tars Lamora ein verlassenes Sternenflottenschiff, die USS Protostar. Auf ihrem Weg vom Delta- in den Alpha-Quadranten übernehmen sie die Kontrolle über das Schiff und müssen lernen zusammenzuarbeiten. In der zweiten Staffel begleiten sie Admiral Kathryn Janeway als Offiziere auf der USS Voyager-A und begeben sich auf die Suche nach der ursprünglichen Protostar-Crew.Brett Gray, Ella Purnell, Jason Mantzoukas, Angus Imrie, Rylee Alazraqui und Dee Bradley Baker sind die Sprecher der jungen Besatzung von Protostar, und auch Jimmi Simpson, John Noble und Kate Mulgrew, die ihre Rolle der Kathryn Janeway aus «Star Trek: Voyager» übernommen hat, sind in der Animationsserie zu hören.