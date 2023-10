Podstars

Wo hört Lifestyle auf und wo fängt ein Laster oder sogar eine Sucht an?

Der Podcastvon Radio Bremen beschäftigt sich unter anderem mit dieser Frage. Der preisgekrönte Reporter und Filmemacher Hubertus Koch begibt sich darin auf eine spannende Reise durch die Welt der Süchte und spricht dabei mit Menschen, die selbst mit einer Sucht leben, aber auch mit Experten und Prominenten. Zu Wort kommen unter anderem Sportreporter-Ikone Werner Hansch, Unternehmerin und Influencerin Diana zur Löwen sowie Moderatorin und Journalistin Paula Lambert.Auch Hubertus Koch ist kein Unbekannter: 2016 erhielt er für «Süchtig nach Jihad», eine Reportage aus Syrien, den Deutschen Fernsehpreis. Ein Jahr später folgte der Web-Video-Preis, 2019 wurde er schließlich mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Er selbst gilt als ein suchtaffiner Workaholic und kann bei dem Thema daher aus eigener Lebenserfahrung mitreden. In seinem Podcast vertritt er die These, dass bei einer Sucht nicht die Substanz oder eine bestimmte Beschäftigung (beispielsweise mit Glücksspielen oder exzessivem Training) das Problem ist, sondern vielmehr das Suchtverhalten. Und in genau diesem Verhalten sind sich seiner Meinung nach alle ähnlich. Daran - so seine Vermutung - hat unsere heutige Gesellschaft einen nicht geringen Anteil.Von A wie Alkohol, Autos, Arbeit und Aktivismus bis hin zu W wie Wetten, die Themen und somit auch die verschiedenen Süchte sind extrem vielfältig und facettenreich. Und so widmet sich auch jede Folge einer bestimmten Sucht. Los ging es bereits im vergangenen Jahr mit dem Thema Cannabis, es folgte die Sucht nach Sportwetten, Online-Dating und Fitness beziehungsweise Sport. Die acht Folgen der ersten Staffel stießen auf eine große Resonanz.Der Podcast war schon 2022 so erfolgreich, dass aktuell - seit September 2023 - die zweite Staffel läuft. Dieses Mal geht es unter anderem um Autos, Liebe und Kokain. Zuhörer sollten sich Zeit nehmen, denn jede Folge hat eine Länge von 30 bis über 40 Minuten. Diese Minuten sind tatsächlich vollgepackt mit spannenden Erkenntnissen, interessanten Meinungen und bewegenden Erfahrungen, die jeden - egal, ob selbst süchtig oder nicht - noch lange gedanklich beschäftigen. Der Podcast vermittelt Einblicke und Einsichten in eine Welt, die vor der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleibt. Hubertus Koch versucht, zusammen mit seinen Gästen die Grenzbereiche zwischen Gewohnheiten und echten Lastern zu finden. Wann genau fängt eine Sucht eigentlich an? Schließlich sind wir doch alle irgendwie gesellschaftlich abhängig: vom Handy, von unserem Auto und nicht selten auch vom Alkohol. Der Podcast steht exklusiv in der ARD Audiothek zum Abruf bereit.