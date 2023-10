Ab sofort: Visa Vie präsentiert neuen Reality-Podcast

TV-News

Die ehemalige Rapperin ist gemeinsam mit Max Richard Leßmann in dem Podcast «Radio Island» zu hören. Die beiden besprechen aktuelle Reality-TV-Formate des deutschen Fernsehens.

Nach ihrer Long-Covid-Erkrankung Ende 2021 war es um die Moderatorin und Podcasterin Visa Vie recht still geworden, in diesem Frühjahr veröffentlichte sie neben ihrem 14-täglichen Podcast «Weird Crimes» bei Radio Bremen diesbezüglich den Podcast «Fighting Long Covid». Nun ist die ehemalige Rapperin mit einem neuen Unterhaltungsformat zurück. Gemeinsam mit Max Richard Leßmann präsentiert sie den Podcast, der von Seven.One Audio, der Podcast-Unit der Seven.One Entertainment Group produziert und vermarktet wird.In «Radio Island» besprechen die beiden Hosts gemeinsam und mit Gästen aus dem unerschöpflichen und kunterbunten Reality-TV-Universum jede Woche die aktuellen Formate des Reality-Fernsehens und analysieren die Gruppendynamik in den Strandvillen, Dschungelcamps und Reality-Kasernen der Nation, wie es in der Beschreibung heißt. Die erste Folge ist bereits heute, 11. Oktober 2023, erschienen.Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Reality gehört nach wie vor zu den reichweitenstärksten und beliebtesten Farben in der deutschen Entertainment-Landschaft - und wir haben in der Seven.One Entertainment Group ab dem 20. November mit 'Promi Big Brother' in SAT.1 wieder einen der funkelndsten Juwelen aus dieser Genre-Schatzkiste am Start. Was liegt da näher, als dass wir nun auch einen Podcast rund um diese Content-Farbe produzieren und vermarkten? 'Radio Island' wird ein wahres Ohren-Fest für Fans der gepflegten Reality-Unterhaltung."