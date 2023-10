«Das große Backen» bleibt auch zum Halbfinale stabil

Quotennews

Ein Zuwachs auf dem Gesamtmarkt und leichte Verluste in der Zielgruppe. Die Backshow war dennoch weiterhin ein voller Erfolg.



Von den zu Beginn der Staffel zehn Hobbybäckern waren gestern im Halbfinale vonnur noch fünf übrig. Monika, Tom, Erika, Sandra und Theodor kämpften nun gestern Abend um den Einzug ins Finale. Zunächst sollten sie der Jury hierfür eine herzhafte Quiche zaubern. Zudem standen niederländische Sirupwaffeln und eine aufgeschnittene und ausdekorierte Torte auf dem Programm.In der Vorwoche hatte sich die Reichweite auf 1,38 Millionen Menschen erhöht, was zu einem hohen Marktanteil von 6,1 Prozent geführt hatte. Bei den 0,53 Millionen Jüngeren wurde zudem eine starke Quote von 11,0 Prozent gemessen. Gestern war Sat.1 mit dem bislang zweitbesten Wert der Staffel von 1,43 Millionen Fernsehenden noch besser aufgestellt. Auch der Marktanteil kletterte so auf 6,3 Prozent. Die 0,50 Millionen Umworbenen fielen hingegen auf weiterhin überzeugende 10,1 Prozent zurück.Kabel Eins war mit dem Thrillerzur Primetime gut aufgestellt und lockte 0,90 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies resultierte in einem guten Marktanteil von 3,9 Prozent. Die 0,19 Millionen Werberelevanten landeten bei soliden 3,8 Prozent.folgte mit 0,39 Millionen Interessenten und hohen 4,1 Prozent. Auch wenn sich das jüngere Publikum auf 0,08 Millionen Menschen halbierte, blieb die Quote konstant bei 3,8 Prozent.