«Daredevil: Born Again» wird überarbeitet

US-Fernsehen

Marvel hat die Autoren und Regisseure der Serie entlassen.

Das Disney-Studio Marvel hatverschoben, da es eine Überarbeitung der Serie plant. Nach Informationen von „Variety“ hat sich Marvel kürzlich von den Headautoren Chris Ord und Matt Corman getrennt. Obwohl die beiden nicht mehr in der Serie involviert sind, bleiben sie als ausführende Produzenten an Bord.Weniger als die Hälfte der 18 Episoden umfassenden Serie wurde vor Beginn des SAG-AFTRA-Streiks gedreht. Marvel hat nun auch die Regisseure für die restlichen Episoden der Staffel bekannt gegeben. Einige Elemente des bereits gedrehten Materials werden auch in Zukunft Teil der Serie sein, aber Marvel möchte die Serie in eine neue kreative Richtung lenken.Die Produktion von «Daredevil» kann noch immer nicht in vollem Umfang aufgenommen werden, da die Schauspieler weiterhin streiken, obwohl sie derzeit mit den Studios über eine Wiederaufnahme der Arbeit verhandeln.