Anonymous Content möchte nach Deutschland expandieren

Kino-News

Das Filmunternehmen ist auch offen für Partnerschaften in Polen und Australien.

Der Verleiher Anonymous Content, der eben erst seinen Spielfilm «Foe» für Amazon vorstellte, teilte mit, er möchte seine internationale Präsenz deutlich ausbauen. Aus diesem Grund habe man neue Projekte in Polen, Deutschland und Australien im Auge. Das Fachblatt „Variety“ zeichnete das Gespräch des Geschäftsführers David Levine bei der MIA Market in Rom auf."Wir sind völlig offen für [alle Formen von] Partnerschaften", erklärte Davoli. "Wir sind bereit, Minderheitspartner [oder] Mehrheitspartner zu sein; der Teufel steckt im Detail. Und das ist in gewisser Weise nicht kompliziert, denn wir lassen die Anwälte die Details ausarbeiten.“Zu den bestehenden Partnerschaften zählen Anonymous Federation, ein Joint Venture mit den französischen Federation Studios unter der Leitung von Rosalie Cimino, Anonymous Content Nordic, das in Zusammenarbeit mit dem Regisseur von «The Imitation Game», Morten Tyldum, gegründet wurde, und die kürzlich geschlossene Vereinbarung mit dem spanischen Filmriesen Moreno Films. Davolis Hoffnung ist, dass diese unabhängigen Unternehmen im Laufe der Zeit in der Lage sein werden, gemeinsame Projekte zu entwickeln.