«Merry Little Batman» debütiert am 8. Dezember

Die Batman-Weihnachtsgeschichte kommt von Warner Bros. Animation.

Das Animations-Specialist ab dem 8. Dezember in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit auf Prime Video zu sehen sein. «Merry Little Batman» ist eine animierte Familien-Action-Komödie, die sich in die Riege der klassischen Weihnachtsfilme einreihen wird. Als der junge Damian Wayne an Heiligabend allein in Wayne Manor ist, muss er sich in „Little Batman" verwandeln, um sein Zuhause und Gotham City vor den Gaunern und Superschurken zu verteidigen, die die Feiertage zerstören wollen.«Merry Little Batman» wurde von Warner Bros. Animation produziert und basiert auf Charakteren von DC. Die Stimmen von Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell und David Hornsby sind zu hören. Regie führt Mike Roth («Regular Show») nach einem Drehbuch von Morgan Evans («Teen Titans Go!») und Jase Ricci («Batman: The Doom That Came to Gotham»).Roth fungiert neben Sam Register («Looney Tunes Cartoons») auch als ausführender Produzent. Die Sprachaufnahmen und Dreharbeiten wurden vor den Streiks der SAG-AFTRA und der WGA abgeschlossen.