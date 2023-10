Doku-Soap-Nachschub für RTLup

TV-News

Der Free-TV-Sender kürzt die «Vermisst»-Strecke und setzt am späten Mittwochabend stattdessen auf zwei Tierformate.

RTLup setzt derzeit und noch bis in den November hinein am Mittwochabend stundenlang auf ein und dasselbe Format:. Die inzwischen zu Sat.1 abgewanderte Moderatorin präsentierte das einstige RTL-Format von 2007 bis 2011, RTLup zeigt jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr sechs alte Folgen. Ab dem 8. November wird die bis etwa 1:20 Uhr dauernde Strecke aber von zwei Tierformaten unterbrochen.Um 22:05 Uhr setzt der Free-TV-Sender auf. In der sechsteiligen Doku-Soap sind vier Landtierärzte auf ihrer Mission gezeigt, wie sie kranke Tiere behandeln. Mit dabei ist Peter Bowen aus dem Odenwald, der ein Augenproblem bei einem Riesen-Ochsen lösen muss. Süße kleine Nager beschäftigen Verena Uhlmann, während Dr. Tobias Hoffmann es mit einem Pferd mit Zahnproblemen zu tun bekommt. Außerdem hat sich Huhn Helga im Bergischen Land das Bein gebrochen, das nun von Dr. Julia Thumes versorgt wird.Im Anschluss wiederholt RTLup, die im Dezember 2022 erstmals ausgestrahlt wurden. In sechs Folgen ab 22:55 Uhr werden Hundefriseure bei ihrem Arbeitsalltag begleitet. Ob Königspudel oder Shih Tzu – so unterschiedlich die Hunde, so abwechslungsreich die Herausforderung für die Salonbesitzer. Neben Waschen, Schneiden, Föhnen werden Krallen gestutzt, Ohrhaare gezupft und Zecken gezogen. Auch besondere Stylingwünsche werden mit Farbe, Kamm und Schere formvollendet umgesetzt. Ab 23:40 Uhr kehrt das Programm zu seiner alten Ordnung zurück, es folgen zwei «Vermisst»-Folgen.