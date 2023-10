Miramax erwirbt die Fernsehrechte an «Halloween»

Kino-News

Weitere Ableger der Serie könnten in Zukunft entstehen.

Zuletzt hatten sich mehrere Studios um die Fernseh- und Streamingrechte an dem Franchise «Halloween» beworben, das Studio Miramax ging als Höchstbietender aus dem Rennen. Die Serie um dem Mörder Michael Myers wurde von Makek Akkads Trances International Films verkauft, die die Fernsehrechte an dem Franchise besitzt. Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ war auch A24 an den Rechten interessiert.Miramax besitzt auch die Rechte an den «Scream»-Filmen, weshalb das «Halloween»-Franchise gut zum Unternehmen passt. Doch letzte Woche wurde Miramax-Chef Bill Block entlassen, da er für mehrere Flops verantwortlich war. Das Studio ist nun im Besitz von beIN Media und Paramount Global.Die Figur Michael Myers taucht in zahlreichen Spielfilmen auf. Seinen ersten Auftritt hatte der messerschwingende Serienkiller 1978 in John Carpenters «Halloween» . Erst 2022 kam ein weiterer Film der Reihe in die Kinos, «Halloween Ends» spielte im vergangenen Jahr über 100 Millionen US-Dollar ein.