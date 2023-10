BBC produziert Sportpodcast «Amazing Sport Stories»

England

BBC World Service und BBC Sounds starten den Podcast. Hier geht es um Sport, aber nicht um aktuelle Themen. Es geht um Außenseiter, Mythen und Dramen. Es gibt andere Podcasts über Champions, Mannschaftsnachrichten und millionenschwere Superstars - in diesem Podcast geht es um Mut, Regelverstöße und das Erwarten des Unerwarteten.Die erste Mini-Staffel des Podcasts beginnt am Montag, dem 30. Oktober, und wird von der kanadischen Eishockeylegende, zweifachen Olympiasiegerin und Moderatorin Cassie Campbell-Pascall präsentiert. Die von der Produktionsfirma Mags Creative produzierte Staffel erzählt die Geschichte einer 12-jährigen Kanadierin, die einfach nur Eishockey spielen wollte - mit den Jungs. Als man ihr das verboten wollte, ging sie von der Eisbahn zum Gericht und verwandelte einen sportlichen Kampf in eine juristische Auseinandersetzung.In einer späteren Staffel geht es um etwas Seltsames und Geheimnisvolles, das ein legendäres gälisches Fußballteam heimsucht. Und dann ist da noch die Geschichte von 14 schwarzen American-Football-Spielern, die 1969 aus ihrem Team geworfen wurden, weil sie einen Protest gegen Rassismus an einer anderen Universität planten. Es gibt Geschichten aus Sambia, dem Iran und dem Himalaya und auch einige, die sich mit Sportarten befassen, von denen Sie vielleicht nicht einmal wissen, dass es sie gibt.