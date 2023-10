Goldrausch am harten Brocken

TV-News

Mitte November strahlt Das Erste einen neuen Spielfilm der Reihe «Harter Brocken» aus.

Das Erste hat bekannt gegeben, dass der Film „Der Goldrausch“ der Krimi-Reiheam Samstag, den 18. November 2023, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. In der ARD Mediathek ist der Film bereits zwei Tage früher verfügbar. Das Drehbuch stammt von Mika Kallwass und Markus Sehr und basiert auf einer Idee von Holger Karsten Schmidt. Markus Sehr hat auch die Regie übernommen.Mit ehemaligen Stasi-Offizieren bekommt es Aljoscha Stadelmann alias Dorfsheriff Frank Koops in „Der Goldrausch“ zu tun. Ein verschwundener Schatz, der in einem stillgelegten Bergwerksstollen des Harzes versteckt sein könnte, sorgt für eine Verbrechensserie. Dass ihn alle unterschätzen, nutzt der schlaue Stoiker auch im achten „Harten Brocken“ zu seinem Vorteil. Lina Wendel, unter anderem bekannt als Detektivin aus der Krimireihe „Die Füchsin“, glänzt in der Episodenhauptrolle als kaltblütige Gegenspielerin des friedfertigen Ermittlers, der ihr absolut das Wasser (oder Bier!) reichen kann. Regisseur Markus Sehr schrieb zusammen mit Mika Kallwass das Drehbuch für diesen, von einer wahren Begebenheit inspirierten, fiktiven Fall.„Die Herzlichkeit, mit der wir empfangen werden, die ist in Sankt Andreasberg ganz besonders“, sagte Hauptdarsteller Moritz Führmann über die Dreharbeiten. „Da gibt es gemeinsame Abende am Feuer, und ich durfte auch schon mit meinem Bariton beim Waldarbeiter-Instrumental-Musikverein mitwirken – ein Highlight. Auch in der Baude auf dem Großen Knollen wurde ich mit meinem Rad wie jedes Jahr mit offenen Armen empfangen. Ja, ich würde sagen: Die Gastfreundschaft ist dort besonders ausgeprägt.“