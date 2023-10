ZDF setzt «Harry Wild» fort

TV-News

Die Literaturprofessorin im Ruhestand geht wieder auf Verbrecherjagt.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat die Fortsetzung vonangekündigt. Ab Sonntag, den 5. November 2023, werden die neuen Geschichten in Doppelfolgen um 22.00 Uhr ausgestrahlt. Die Gemeinschaftsproduktion von Dynamic Television, ZDF und AMC Networks ist mit Jane Seymour besetzt.In der irischen Krimiserie löst Jane Seymour als Literaturprofessorin gemeinsam mit einem Schüler knifflige Mordfälle. Zunächst geht es um einen Polizistenmord. Ray, der Vorgesetzte von Harrys Sohn, wird erschossen in der Wohnung seiner Ex-Frau aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass sie die Täterin ist. Und weil die Frau eine bei allen verhasste, unsympathische Kollegin ist, glaubt auch kein Polizist an ihre Unschuld. Ray Tiernan (Frank Smith) war Unregelmäßigkeiten auf seinem Revier auf der Spur. Nachdem er per Textnachricht in das Haus seiner Ex-Frau Vivian (Ciara O'Callaghan) gelockt wurde, wird er dort von einer unbekannten Person erschossen.Als Vivian dort später ebenfalls eintrifft, wird sie überwältigt und ihr im bewusstlosen Zustand die Tatwaffe in die Hand gelegt. Da die Polizistin auf ihrem Revier nicht sehr beliebt war, gehen alle davon aus, dass Vivian die Täterin ist. Harry (Jane Seymour) kann ihre Abneigung gegen Vivian zwar ebenfalls nicht leugnen, trotzdem ist ihr Jagdinstinkt geweckt. Sie will unbedingt den wahren Mörder ihres Ex-Freundes Ray ausfindig machen. Fergus (Rohan Nedd) und Glenn (Paul Tylak) sollen ihr dabei helfen, wobei Letzterer sich kurzfristig um den Pub "The Hairy Goose" kümmert und eher darauf fixiert ist, die Umsätze des Lokals durch ungewöhnliche Marketingaktionen anzukurbeln.