NITRO und Maxx mit Fußball-Freitag

Quotennews

Die Spartensender von ProSieben und RTL schickten am Freitagabend jeweils Fußball über den Äther.

Nun wird es verzwickt. Die Leistungen der jeweiligen Fußball-Angebote der Spartensender NITRO. und ProSieben Maxx lassen sich nicht ganz so einfach einordnen. Beginnen wir mit Maxx. Ab 17:45 Uhr lief beim Angebot aus Unterföhring. Die Vorberichte der U21-Partie «Bulgarien - Deutschland», ein Spiel der «EM-Qualifikation», holten sich 0,13 Millionen Zuschauer und damit 1,1 Prozent ab - die Zielgruppe schimmerte mehr, als dass sie glänzte, es wurden 0,02 Millionen Umworbene erreicht, somit 1,2 Prozent. Um 18:15 Uhr ging es dann los, die Reichweite schnellte auf 0,22 Millionen, die zweite Hälfte ab 19:20 Uhr verfolgten dann bessere 0,34 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil entwickelte sich so von 1,4 auf 1,6 Prozent.Die Zielgruppe verdoppelte sich jeweils, zunächst auf 0,04 Millionen, dann auf 0,08 Millionen. So sah der Marktanteil mit 1,8 und schlussendlich 2,4 Prozent annehmbar aus. Also: Deutsche Beteiligung, ein Spiel der «U21-EM-Qualifikation», wenn auch "nur" U21 - der Abend verlief gut, gerade die zweite Hälfte, doch gänzlich überzeugt oder gar begeistern können diese Zahlen nicht. Aus sportlicher Sicht: Deutschlands Nachwuchs gewinnt mit 3:2 und holt somit den zweiten Dreier im zweiten Quali-Spiel. Alle Tore für die DFB-Elf erzielt Yousoufa Moukoko. Womit man zum Auftritt von NITRO. kommt.- schon also dem Namen nach klar, der RTL-Sender zeigt die Qualifikationsspiele der anstehenden «EURO 2024», gestern die Partie «Niederlande - Frankreich».Den Vorbericht ab 20:15 Uhr wollten zunächst 0,16 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil liegt bei unschönen 0,7 Prozent. Jüngere Zuschauer liegen gleichermaßen (zu Maxx) bei 0,02 Millionen, der Marktanteil aber bei deutlich dünneren 0,5 Prozent. NITRO. schickt direkt vor der Partie nochin den Programmplan, die weiteren Vorberichte kommen ab 20:40 Uhr schon auf 0,26 Millionen und 0,03 Millionen Zuschauer. So waren 1,1 und 0,7 Prozent drin. Mit dem Anpfiff um 20:45 Uhr wurde es dann besser, etwas besser. Halbzeit eins holt 0,39 Millionen Zuschauer ab, die zweite Hälfte sichert sich 0,59 Millionen. Damit lassen sich die Marktanteile von 1,6 und 2,7 Prozent festhalten. Die Zielgruppe springt nie wirklich auf die Partie an, es bleibt das gesamte Spiel über bei 0,05 Millionen Werberelevanten, der Marktanteil damit je Halbzeit bei 1,1 Prozent. Also: Keine deutsche Beteiligung, ein Spiel der «EM-Qualifikation». Die Reichweiten sind besser, jedoch nicht signifikant höher, die Zielgruppe schaltet sogar eher U21 und ProSieben Maxx ein. Aus sportlicher Sicht: Zwei Tore von Superstar Kylian Mbappé, der Anschlusstreffer von Quilindschy Hartman kommt für die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman zu spät (83. Minute).