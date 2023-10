ZDF-Dominanz am Freitag

Quotennews

Die ZDF-Primetime schafft etwas, was gestern kein anderes TV-Format erreichen sollte. Doch ist das nicht der einzige Sieg des Zweiten.

Der Freitag gehört aus TV-Sicht mehr oder weniger komplett dem ZDF. Gut, diese Aussage mag überzogen klingen, doch dominiert, vor allem mit Blick auf die Gesamtreichweite, das Zweite schlichtweg den gesamten Sendetag. Gemessen an den Top-10-Formaten des gestrigen Tages, geordnet nach Gesamtreichweite, kommen ganze acht Sendungen aus Mainz. Klammern wir das «Wetter», welches das ZDF nach «heute» sendet und eigens misst, aus, kommen zwei Formate in die Top-10 hinzu. Eines davon ebenfalls vom ZDF.Der absolute Tagessieg gehört der Primetime.holt 5,00 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil von 20,5 Prozent überzeugt zweifelsohne. Damit holt die TV-Station aus Mainz den nächsten Achtungserfolg, denn kein anderes TV-Format sollte am gestrigen Tag auf mehr als 5 Millionen Zuschauer kommen. Platz zwei geht anmit 4,37 Millionen Zuschauern (MA: 18,2 Prozent). Bronze im Reichweiten-Ranking holt sich die «Tagesschau» aus dem Ersten, hier verfolgten 4,31 Millionen Zuschauer die Nachrichten am Abend.Auch später am Abend dominiert das Zweite Deutsche Fernsehen, dieläuft ab 22:30 Uhr vor 3,70 Millionen Zuschauer, doch auch der Vorabend funktionierte bereits.um 19 Uhr holte 3,36 Millionen Zuschauer ab, es folgt das nächste Format aus dem Ersten,ergatterte 3,10 Millionen Fernsehende.um 18 Uhr sicherte sich den nächsten Platz, es brauchte 2,89 Millionen Zuschauer und somit 19,5 Prozent am Markt, dasum 22 Uhr kommt auf 2,88 Millionen und 12,9 Prozent. Das einzige private Format rutscht mit Platz 9 knapp in die Bestenliste,um 18:45 Uhr überzeugt mit 2,72 Millionen Zuschauern und 16,2 Prozent am Markt. Danach komplettiertum 19:30 Uhr mit 2,59 Millionen Zuschauern das Feld der zehn besten Formate.