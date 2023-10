Netflix arbeitet an JFK-Miniserie

US-Fernsehen

«Killers of the Flower Moon»-Autor Eric Roth soll das Projekt unterstützen.

Nach Informationen des US-Branchenblattes „Variety“ lässt Netflix derzeit eine Miniserie über das Leben des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy entwickeln. Das Format soll auf dem Buch „JFK: Coming Of Age In the American Century, 1917-1956“ von Fredrik Logevall basieren. Die ausführliche Biographie beleuchtet das gesamte Leben Kennedys.Als Autor und ausführender Produzent konnte Eric Roth gewonnen werden. Peter Cherning und Jenno Topping von Cherning Entertainment sind ebenfalls als Produzenten engagiert. Derzeit ist Netflix auf der Suche nach einem geeigneten Showrunner. Für Netflix soll das Leben von Kennedy ähnlich wie bei der Fernsehserie «The Crown» inszeniert werden.Roth ist ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor für Filme. Für «Forrest Gump» gewann er 1995 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Seither erhielt er sechs weitere Oscar-Nominierungen, unter anderem für seine Arbeit an Filmen wie «München», «A Star Is Born» ► und zuletzt «Dune». Auch bei Martin Scorseses neuem Film «Killers of the Flower Moon» ist er einer der Autoren. Weitere Drehbücher sind «Ali», «The Good Shepherd» und «The Curious Case of Benjamin Button», wofür er auch eine Oscar-Nominierung erhielt.