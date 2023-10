Starkes Mittags-Angebot bei sixx

Quotennews

Der Frauensender sixx glänzt meist nicht unbedingt mit stärksten Quoten. Gestern lässt sich die Zeit zwischen 13 und 14 Uhr jedoch mehr als sehen.

Es ist schlichtweg nicht einfach für Spartensender wie sixx . Im Magazin-Markt würde man von "Special Interest" sprechen, eben ein Angebot, zugeschnitten auf eine begrenzte Zielgruppe. Dennoch erschrecken von Zeit zu Zeit die Zahlen. Am Morgen holtentsetzliche 0,003 Millionen Umworbene ab, es ergibt sich ein kaum messbarer Marktanteil von 0,3 Prozent. Doch kann sixx auch anders.kommt ab 11:30 Uhr auf ordentliche 0,09 Millionen Zuschauer im Gesamten, die Zielgruppe überzeugt schon beinah mit 0,06 Millionen Werberelevanten und demnach 4,1 Prozent am Markt.Die beste Zeit während des Sendetages versteckt sich jedoch zwischen 13 und 14 Uhr.springt plötzlich auf 0,13 Millionen Zuschauer. Das klingt erfolgreich, spiegelt jedoch auch lediglich 1,7 Prozent wider. Stark wird es in der Zielgruppe, hier sorgen 0,09 Millionen Umworbene für gute 5,1 Prozent. Ab 13:30 Uhr geht es mitweiter, die Gesamtreichweite bleibt mit 0,13 Millionen bestehen, die Zielgruppe verbessert sich jedoch weiter.Es geht auf 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige hoch, der Marktanteil gefällt so mit 5,7 Prozent schon deutlich. Dieses Hoch kann sixx jedoch nicht halten, um 14 Uhr fällt eine weitere Folge «Sweet & Easy» zurück auf 0,04 Millionen Zuschauer und somit auf 0,02 Millionen Umworbene.