Ian Cardoni spricht Rick Sanchez

US-Fernsehen

Harry Belden wird künftig Morty Smith synchronisieren.

Am Wochenende haben die Verantwortlichen von Warner Bros. Discovery Informationen über die zukünftige Besetzung vonbekannt gegeben. Justin Roiland, Erfinder und Stimme der Hauptfiguren, wurde von den Bossen vor die Tür gesetzt, weil er wegen häuslicher Gewalt angeklagt worden war. Obwohl er freigesprochen wurde, tauchten neue Anschuldigungen auf.Das US-Branchenblatt „Variety“ schreibt, dass Ian Cardoni die neue Stimme von Rick Sanchez ist und Harry Belden künftig Morty Smith spricht. Bei der Premiere der 7. Staffel am Sonntagabend tauchten die Namen der beiden im Vorspann auf. Auch das übliche "Created by Justin Roiland and Dan Harmon", sondern nur das «Rick and Morty»-Logo war im Vorspann zu sehen.Im Trailer zur 7. Staffel, der im September veröffentlicht wurde, waren zum ersten Mal die neuen Stimmen der Charaktere zu hören, doch wer dahinter steckt, wollte Adult Swim nicht verraten. Die «Rick and Morty»-Screener, die vor dem Start der Staffel veröffentlicht wurden, enthielten am Ende keine Credits.