Apple setzt «The Afterparty» ab

US-Fernsehen

Die Anthologie-Serie mit Tiffany Haddish geht nicht weiter.

Nach Informationen von „TV Line“ hat AppleTV+ die Anthologie-Serieeingestellt. In der Anthologie-Serie spielte Tiffany Haddish eine Ex-Cop-Privatdetektivin, die Mordfälle löst. Sam Richardson und Zoë Chao spielten außerdem ein Paar, das Haddishs Figur begleitet, nachdem sie in Staffel 1 von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurde.Eine Kriminalgeschichte war in beiden Staffeln enthalten. Als Hauptdarsteller wurden in jeder Staffel Ike Barinholtz, Ben Schwartz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou, Dave Franco, John Cho, Paul Walter Hauser, Ken Jeong, Anna Konkle, Poppy Liu, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall, Zach Woods und Vivian Wu verpflichtet.Die Ausstrahlung der ersten Staffel von «The Afterparty» war im Januar 2022, die Premiere der zweiten Staffel im Juli dieses Jahres. Die Show erhielt sechs Nominierungen für die Hollywood Critics Association TV Awards 2022.