Guter «Ninja Warrior Germany»-Start

Wenn sich endgültig der Sommer verabschiedet und die TV-Zahlen besser werden - dann kommt eine neue Staffel «Ninja Warrior Germany». Buschmann, Wontorra und Köppen sind zurück!

Neue Staffel - gewohntes Konzept. Es wird wieder gesprungen, geklettert, gehangelt und neuerdings auch geschwommen bei RTL ist zurück im RTL-Programm. Mit der gestrigen Freitags-Primetime startete der RTL-Sender in die bereits achte Staffel des erfolgreichen Parcours-Formats. Neben dem bereits erwähnten Unterwasserhindernis wurde im Vorfeld unter anderem mit "Himmelsleiter statt Duell-Parcours" und "Duell der besten vier Ninjas, Platz 1: 5.000€ + Final-Ticket" geworben. Ob sich so nun die Show revolutioniert, kann jeder für sich entscheiden, die RTL-Zuschauer wollten den Show-Auftakt zumindest wieder zahlreich verfolgen.Am gesamten TV-Markt verfolgten 8,5 Prozent das abendliche Geschehen, hiermit wurden 1,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren erreicht. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen 14- bis 49-Jährigen ließen sich 0,68 Millionen Umworbene definieren, hiermit wurde am entsprechenden Markt ein prozentualer Anteil von 14,7 erreicht. Im Vergleich: 2022 reichte es zum Start zu 1,82 Millionen Zuschauern und damit 0,86 Millionen Werberelevanten. Die Marktanteile lagen damals am 30. September bei 7,7 und 15,6 Prozent. Demnach lief es sogar etwas besser als im Vorjahr, wenn auch die Zielgruppe prozentual am entsprechenden Markt etwas nachlässt.Im Anschluss gab es ab 23:15 Uhr eine neue Folge von. Die Show über außergewöhnliche Leistungen hielt noch 0,88 Millionen Zuschauer bei RTL , der Marktanteil sank so auf 6,8 Prozent. Die Zielgruppe holte sich noch 11,0 Prozent, hierzu brauchte es 0,31 Millionen Umworbene.