Das schaffst du nie!  Ausgefallene Challenges für niemanden mit schwachen Nerven

YouTuber

Ariane Alter und Sebastian Meinberg bekommen regelmäßig die verschiedensten Aufgaben von Marc Seibold gestellt.

1.000 Bäume in 24 Stunden pflanzen, die Wüste in 24 Stunden durchqueren, 24 Stunden lang in einem Whirlpool verbringen, ein Bad in Brennnesseln nehmen oder 10.000 Kalorien in zwei Stunden essen. Diese und andere verrückte Aufgaben bekommen Ariane Alter und Sebastian Meinberg von Marc Seibold auf dem YouTube-Kanal „Das schaffst du nie!“ gestellt. Das Angebot von funk hat so inzwischen 816.000 Abonnenten überzeugt.Marc Seibold denkt sich in seiner Rolle als „fieser Redakteur“ und Host des Formats die unterschiedlichsten Aufgaben für seine beiden Kollegen aus. Er wurde am 14. September 1987 geboren und ist heute als Redakteur und Autor beim Bayerischen Rundfunk tätig. Zudem produzierte er gemeinsam mit Heike Schuffenhauer die Doku «This is Atomic Love» und arbeitete bei der Dokumentation «Schnee von morgen» als Kameramann mit. Ariane Alter wurde am 8. März in Berlin geboren. In jungen Jahren nahm sie Schauspielerunterricht und war später als Moderatorin für MTV RTL und dann als Außenreporterin für ZDFneo aktiv. Zusammen mit Kevin Ebert moderiert sie zudem den Podcast „Im Namen der Hose“ rund um das Thema Sex. Sebastian Meinberg kam am 22. Dezember 1982 in Münster zur Welt. Er absolvierte ein Journalistik-Studium und war im Anschluss als Moderator und Reporter für die unterschiedlichsten Sender aktiv, darunter beispielsweise die Sendung «Puls – Qualitätsfernsehen deines Vertrauens».Ursprünglich entstand die Idee 2014, als alle drei für PULS, das junge Programm vom BR, aktiv waren. Dort machten sie eine Challenge, in welcher sie den besten Urlaubsort in Bayern finden sollten und von dort ein Bild mitbringen mussten, das am meisten aussieht wie an der Südsee. Ihnen gefiel die Idee von kreativen Challenges und so entwickelte sich aus dem ganzen ein Format. Zu Beginn entstanden so unregelmäßige Videos, welche auf dem Jugendnetzwerk des BR zu finden waren. Erst drei Jahre später, am 23. Mai 2017, entstand ein eigener YouTube-Kanal und das Format gehört seitdem zum Medienangebot von funk.Als erste Videos auf dem neugegründeten Kanal mussten sich die Drei jeweils in 100 Sekunden vorstellen. Ab dann stellt Host Marc Seibold Ariane Alter und Sebastian Meinberg immer abwechselnd Challenges. Zudem fungiert er selbst auch als Schiedsrichter und bestimmt somit das Setting und die Spielregeln. Wird die Challenge nicht gemeistert, wartet im nächsten Video eine Bestrafung. Wird die Aufgabe jedoch bestanden, erhält Marc Seibold die Bestrafung. Das gefragteste Video misst heute 6,6 Millionen Aufrufe und zeigt, wie Alter 24 Stunden lang Radfahren musste. Direkt dahinter mit 6,3 Millionen Klicks musste Meinberg 24 Stunden ohne Pause im Whirlpool verbringen. Weitere beliebte Videos drehen sich um einen Roadtrip nach Italien in einem Schrott-Auto, 33 Zungenküsse in drei Stunden, Flaschen ohne Flaschenöffner öffnen, eine Skisprungschanze oder einen Wehensimulator. Als Bestrafung bekam Seibold künstliche Fingernägel verpasst oder wurde von der Polizei verhaftet, Alter wurde im Sand verbuddelt oder musste es ohne Kleidung eine Stunde in der Kälte aushalten und Meinberg musste die schärfste Chilischote der Welt essen oder wurde zur menschliche Bowlingkugel.Im November 2019 wurde im Rahmen des Formats sogar mit einer 72-stündigen Live-Moderation ein Guinness-Weltrekord für „Die längste Marathon-Talkshow (Team)“ aufgestellt. Alter und Meinberg moderierten 72 Stunden lang live, wobei sich passend zur ARD-Themenwoche „Zukunft Bildung“ alles um wissenschaftliche, politische und alltägliche Themen drehte. Der Stream war live auf den YouTube-Kanälen „Das schaffst du nie!“ und „ARD-Alpha“ übertragen. Ausschnitte wurden auch im Hauptprogramm des Ersten und des Bayerischen Rundfunks übertragen. Da die Aufgabe gemeistert wurde, musste Seibold als Strafe 72 Sozialstunden leisten. Auch bei «Verstehen Sie Spaß?» wurde Seibold reingelegt, in dem Glauben, dass eigentlich Alter das Opfer des Formats werden sollte.