Sat.1 checkt online

TV-News

Dieses Mal möchte man die Online-Kaufhäuser Zalando, Amazon und Otto durchnehmen.

In diesem Jahr hat Sat.1 bereits zahlreiche Checks vorgenommen. Der «Bio-Check» erzielte Mitte August 0,72 Millionen Fernsehzuschauer, der «Baumarkt-Check» kam eine Woche später auf 0,63 Millionen Zuschauer. Mit dem «Optiker-Check» landete die Fernsehstation bei 0,57 Millionen, Mitte September erreichte dagegen der «Discounter-Check» 1,34 Millionen Zuschauer.Nach dem Ende von «Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden» kommt am 2. November 2023 nun. So heißt es seitens des Senders: Nur wenige Klicks bis zum neuem Outfit, Laptop oder Sofa: Onlineshopping ist längst Alltag. Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von SAT.1 kauft knapp die Hälfte der Befragten mindestens einmal im Monat online ein. Wie bewegen die Online-Händler die Kund:innen zum schnellen Kauf? Und was geschieht mit den ganzen Retouren?Die eigenproduzierte Check-Sendung dauert bis 22.55 Uhr. Matthias Killing geht also mitdeutlich später auf Sendung. Im Anschluss wird nochangehängt. Die einstündige Reportage feiert das 35-jährige Bestehen des Musicals, das in diesem Jahr neu inszeniert werden soll.