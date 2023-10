Die A-League startet

International

Zahlreiche Partien der Fußballsport-Liga aus Australien und Neuseeland werden kostenfrei gezeigt.

Am 20. Oktober 2023 beginnt die neue Saison der A-League der Männer und Paramount ANZ wird den Fussballfans wieder jede Minute der Spiele live und exklusiv auf Network 10 und Paramount+ präsentieren. Die Liberty A-League Women startet am 13. Oktober 2023 mit einem eigenen Eröffnungsspiel, bei dem einige der Heldinnen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 auf dem Platz stehen werden. Unter ihnen Superstar Cortnee Vine, wenn der FC Sydney am Samstagabend die Western Sydney Wanderers in einem Jubiläumsspiel empfängt, das live und kostenlos auf 10 Bold und 10 Play sowie live auf Paramount+ übertragen wird.Alle Spiele der Liberty A-League Women werden live und kostenlos auf 10 Play und live auf Paramount+ übertragen, um das weitere Wachstum des Frauenfußballs zu unterstützen. Der Wettbewerb begrüßt die Central Coast Mariners und bietet mehr Heim- und Auswärtsspiele sowie mehr Frauenfußball als je zuvor. Die Spitzenspiele der Isuzu UTE A-League Men werden jeden Samstagabend und Sonntagnachmittag live und kostenlos auf 10 Bold und 10 Play übertragen, werbefrei vom Anpfiff bis zum Abpfiff, jedes Spiel live auf Paramount+.Tara Rushton, Niav Owens und Scott MacKinnon moderieren die Übertragungen, unterstützt von bekannten und vertrauten Stimmen aus dem Spiel - Robbie Thomson, Andy Harper, Simon Hill sowie den brillanten ehemaligen A-League-Spielern Daniel McBreen und Grace Gill.