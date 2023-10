ESPN startet «Shohei Ohtani: Beyond the Dream»

US-Fernsehen

Die Dokumentation wirft einen introspektiven Blick auf Ohtanis brillante Karriere und bietet eine beispiellose Reihe von Interviews mit Ohtani und den Trainern, Spielern, Managern und Mentoren, die ihn beeinflusst haben.

Nachdem er die Welt mit seinen unvergesslichen Auftritten beim World Baseball Classic (WBC) 2023 und dem Major League Baseball (MLB) All-Star Game im Sturm erobert hat, geht Shohei Ohtani mit der Dokumentation, die am 17. November auf ESPN+ ausgestrahlt wird, noch einen Schritt weiter. Produziert wurde die Dokumentation von ESPN Films.Über die bevorstehende Veröffentlichung sagte Ohtani: "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meine Reise in dieser Dokumentation zu teilen. Die Geschichten meiner Kindheitshelden zu hören, war sehr inspirierend. Ich hoffe, dass dieser Dokumentarfilm zeigt, wie wichtig Ausdauer, Leidenschaft und Selbstvertrauen für das Streben nach Spitzenleistungen sind.Die Dokumentation enthält eine beispiellose Reihe von Interviews mit Ohtani und den Trainern, Spielern, Managern und Mentoren, die ihn beeinflusst haben, und wirft einen introspektiven Blick auf Ohtanis illustre Karriere, von seinen bescheidenen Anfängen im ländlichen Japan über seinen Weg zum Zwei-Wege-Spieler, den Beginn seiner Profikarriere bei den Hokkaido Nippon-Ham Fighters und seinen lang ersehnten Wechsel in die MLB zu den Los Angeles Angels.In der Dokumentation blickt Ohtani auf seine bisherige Karriere zurück und erzählt, wie er sich dazu entschied, für die Angels zu spielen, wie er zu seinem mittlerweile berühmten Traumbrett kam, wie es war, mit Japan die Weltmeisterschaft 2023 zu gewinnen, wie er frühere Verletzungen überwand und vieles mehr.