«Hollywood Houselift» geht weiter

TV-News

Freevee strahlt die zweite Staffel am Nikolaustag aus.

Am Mittwoch, den 6. Dezember, beginnt bei Amazons Freevee die zweite Staffel vonmit Jeff Lewis. Der Streamingdienst veröffentlicht zunächst zwei Folgen, die zehnteilige Staffel wird wöchentlich mit einer Episode fortgesetzt. In dieser Staffel sind unter anderem Christina Ricci und Regina Hall dabei.In der amerikanischen Reality-Serie wird der beliebte Innenarchitekt und Radiomoderator Jeff Lewis bei der Renovierung der Häuser prominenter Gäste begleitet. Die vielen persönlichen Herausforderungen, denen sich die Fernsehpersönlichkeit ausgesetzt sieht, werden dabei nur allzu oft Zeuge der Zuschauer. Lewis wird die schwierigsten Renovierungsarbeiten für Hollywoods beliebteste Berühmtheit unter einen Hut bringen müssen - während er gleichzeitig einige der anspruchsvollsten Renovierungsarbeiten für Hollywoods beliebteste Berühmtheit beaufsichtigt.Anthony Anderson, Cynthia Bailey, Noah Beck, Kate Bosworth, Reggie Bush, Josh Duhamel, Sara Foster und Gina Rodriguez gehören zu den prominenten Kunden dieser Staffel. Die Stars nutzen Lewis' ausgeprägtes Gespür für Design bei einer Vielzahl von Projekten. Dazu gehören die Neugestaltung einer unmöglichen Küche, der Abriss eines Schlafzimmers bis auf die Grundmauern und die Gestaltung eines Hinterhofs. Unerwartete Wendungen und Dramen lauern an jeder Ecke. Lewis und sein Team - Megan Weaver, Tyler Meyerkorth, Andrew Coleman und Shane Douglas - haben alle Hände voll zu tun, die Häuser zu renovieren.Die Serie wird von Jeff Lewis, Allison Grodner, Rich Meehan und Showrunner Michael Beck in Zusammenarbeit mit Fly on the Wall Entertainment produziert. Janelle Couture-Rattet fungiert als ausführende Produzentin für die Postproduktion. Jen Green ist ausführende Produzentin für die Außenproduktion.