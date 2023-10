«Kingdom Business» geht weiter

US-Fernsehen

Die zweite Staffel der Serie wird Anfang November auf BET+ ausgestrahlt.

BET+ startete die Fernsehserieim Mai 2022. Nachdem die ersten beiden Episoden bereits im Sommer 2002 ausgestrahlt wurden, folgten die weiteren sechs Folgen im Januar und Februar 2023. Fast eine halbe Million Menschen sahen die lineare Ausstrahlung bei BET.Eine zweite Staffel ist in Vorbereitung. Im Februar 2023 gaben die Verantwortlichen bekannt, dass das Musical-Drama mit Yolanda Adams, Serayah, Michael Jai White, Michael Beach und Chaundre A. Hall-Broomfield weitergeht. Die neuen Folgen werden am 2. November 2023 auf BET+ online gehen.Die Serie folgt Denita (Yolanda Adams), einem Gospel-Superstar, der das hauseigene Plattenlabel Kingdom Records leitet und gleichzeitig die First Lady der First Kingdom Church ist. Außerdem ist sie fest entschlossen, ihre Familie und ihre vielen Geheimnisse um jeden Preis zu schützen. Gerade als Denita die Früchte ihrer Arbeit genießt, gerät ihre hart erarbeitete Welt aus den Fugen, als eine unerwartete Konkurrentin in der Gospelmusikszene ihren Status bedroht. Rbel (Serayah) ist eine aufstrebende junge Frau, deren bewegte Vergangenheit als exotische Tänzerin nichts mit ihrer Bestimmung zu tun hat, die Gospelwelt mit ihrer neu entdeckten Stimme auf den Kopf zu stellen.