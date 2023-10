0,93 Millionen Menschen verfolgten Thema zur häuslichen Gewalt

Quotennews

Im Anschluss an die Sendung mit Pia Osterhaus talkte Mareile Höppner über das Thema.

Auch im Jahr 2023 bleibt häusliche Gewalt in Deutschland ein Thema. Zumeist Frauen sind in ihren Beziehungen dem Partner ausgesetzt, der ihnen das Leben zur Hölle macht. Das zweistündige Specialmit Pia Osterhaus widmete sich dem Thema. Die Reporterin begleitete mehrere Frauen, die Opfer sind und ihr Leben verändern möchten.Die RTL-Sendung, die am Donnerstag zwischen 20.15 und 22.15 Uhr ausgestrahlt wurde, sahen 0,93 Millionen Zuschauer. 3,9 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Selbst wenn das Format kein Straßenfeger war, ist die Produktion sehr löblich: 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, die RTL einen Marktanteil von 8,9 Prozent brachten. Im Anschluss wechselte man von häuslicher Gewalt zum Krieg: 0,58 Millionen Menschen informierten sich bei, das 4,1 Prozent Marktanteil holte. Bei den Werberelevanten sahen 0,36 Millionen Menschen zu, der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent.Zwischen 22.35 und Mitternacht talkte Mareile Höppner mit Pia Osterhaus und verschiedenen Gästen über die aktuellen Ereignisse zum Thema häusliche Gewalt und so erfuhren die Zuschauer, wie es mit einigen Akteuren der Dokumentation weiterging. 0,58 Millionen Menschen sahen, das auf 4,4 Prozent bei allen kam. Beim jungen Publikum fuhr man 0,22 Millionen ein, das bedeutete 7,6 Prozent.Das von Lother Keller moderiertewar noch für 0,47 Millionen Menschen da, die Sendung, die knapp eine halbe Stunde dauerte und aus Köln gesendet wurde, sammelte 5,9 Prozent der Menschen ein. Bei den jungen Menschen standen 0,14 Millionen auf der Uhr, die dem Sender noch einen Marktanteil von 7,6 Prozent brachten.