Blockbuster-Battle

James Bond gegen die «Guardians of the Galaxy» – wer gewinnt? Oder räumt am Ende ein verliebter Shakespeare ab?

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Kult-Crew um Star-Lord steuert auf das zweite Abenteuer zu: Die «Guardians of the Galaxy» bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe. Die Quotenmeter-Kino-Kritik zog dieses Fazit zum Kinostart vor sechs Jahren : „Launiger, knalliger und emotionaler als Teil eins – wenngleich die einfühlsam gemeinten Dialogpassagen gelegentlich noch Feinschliff gebraucht hätten: «Guardians of the Galaxy Vol. 2» ist eine sympathische, bombastische Weltraumsause mit hoher Gag-Trefferquote und kleineren, größtenteils verzeihlichen Schönheitsfehlern. Die Guardians wären stolz auf ihren Film, zweifelsohne.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Nachdem Bond bei seinem letzten Auftrag für tot erklärt wurde, soll Geheimdienstkoordinator Gareth Mallory die Chefin M zum Rücktritt bewegen. Als das Hauptquartier des MI6 bombardiert wird, meldet sich Bond wieder zum Dienst, und wird auf den Attentäter Patrice angesetzt. Von außen und innen drohen Gefahren, und Bond ist dazu gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, um sein und Ms Überleben zu sichern. Vor elf Jahren bezeichnete Quotenmeter «Skyfall» als den besten Film der Craig-Ära : „Die Handlung fesselt, die Action vollführt einen überzeugenden Balanceakt zwischen überwältigendem Popcorn-Entertainment und glaubwürdiger Schroffheit und Javier Bardem ist wahrlich eine Klasse für sich“, urteilte die Kino-Kritik.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)London, Ende des 16. Jahrhunderts: Der junge aufstrebende Autor Will Shakespeare verliebt sich in die bezaubernde Viola, die sich als Mann verkleidet in seine Theatergruppe geschlichen hat. Eigentlich eine Liebe ohne Zukunft, da die beiden unterschiedlichen Schichten angehören, und Viola Lord Wessex versprochen ist. Je weiter ihre heimliche Affäre voranschreitet, desto mehr inspiriert sie den Verlauf von Shakespeares Stück "Romeo und Julia".The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 7