CrispyRob stellt «Das Boxrezept» vor

TV-News

Joyn möchte seinen Zuschauer das Box-Event «The Great Fight Night» schmackhaft machen.

In Vorbereitung auf die zweitehat der Streamingdienst Joyn eine neue Doku-Serie angekündigt, die den YouTube-Koch auf seinem Weg zum Box-Event am 25. November begleitet. Die sechsteilige Reihestartet bereits am morgigen Freitag, 13. Oktober, und wird wöchentlich mit einer Folge fortgesetzt.Jede Woche nimmt der doppelte Abo-Millionär CrispyRob sein Publikum mit hinter die Kulissen und zeigt, wie er sich seit über einem Jahr sein eigenes Rezept für den Boxkampf bei «The Great Fight Night II» schreibt. In der Serie steigt er in den Ring und lässt die Zuschauer an seinen Vorbereitungen, Herausforderungen, Höhen und Tiefen bis hin zu seinem ersten Boxkampf teilhaben.Dabei wird er von verschiedenen Wegbegleitern, wie seinem Trainer, Veranstalter und Streamer Trymacs sowie Papaplatte und Flying Uwe als Sparringspartner begleitet und unterstützt. Joyn verspricht einen einzigartigen Einblick in CrispyRobs physische und mentale Entwicklung vom blutigen Anfänger zum Amateur-Boxer. Das eigentliche Event «The Great Fight Night» steigt am 25. November um 17:00 Uhr live im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Joyn streamt die Veranstaltung kostenlos.