The CW bestellt zwei Serien

Mit «Wild Cards» und «Sight Unseen» will der Sender 2024 angreifen. Beide Serien stammen aus Kanada.

Der Fernsehsender The CW hat nach einem Jahr der Planungsphase nun auch wieder begonnen, eigene Fiction zu bestellen. Beihandelt es sich um eine Procedural mit zwei ehemaligen CW-Darstellern: Vanessa Morgan («Riverdale») und Giacomo Gianniotti («Reign»). Ellis (Gianniotti) ist ein mürrischer, sardonischer Polizist, der von seiner Rolle als Detective zur Marine-Einheit degradiert wurde, während Max (Morgan) eine temperamentvolle, clevere Betrügerin ist, die ein flüchtiges Leben führt und jeden betrügt, dem sie begegnet. Als Max verhaftet wird und Ellis bei der Aufklärung eines Verbrechens in der Nachbarschaft hilft, bietet sich den beiden die Chance, sich selbst wieder ins rechte Licht zu rücken: Ellis wird wieder Detective und Max bleibt vor dem Gefängnis verschont, wenn sie lernen, einander zu vertrauen und zusammenzuarbeiten.Michael Konyves ist der Autor und Produzent von «Wild Cards», zusammen mit James Genn, Shawn Piller, Lloyd Segan und den Autoren Alexandra Zarowny, James Thorpe, Noelle Carbone und Morwyn Brebner sowie Charles Cooper und Virginia Rankin als Produzenten. Blink49 Studios und Front Street Pictures produzieren «Wild Cards» für CBC in Kanada, beaufsichtigt von Carolyn Newman, Executive Vice President of Global Scripted Content bei Blink49, und Alix Steerman, Manager of Scripted Television.Dolly Lewis spielt inTess Avery, eine hochkarätige Ermittlerin der Mordkommission, die ihre Arbeit aufgeben muss, nachdem sie ihren Partner beinahe umgebracht hat und für blind erklärt wird. Tess zögert, Hilfe anzunehmen, und nutzt eine Assistenz-App, um sich mit Sunny Patel (Agam Darshi, «DMZ») zu verbinden, einem professionellen Blindenführer und Agoraphobiker, der 3.000 Meilen entfernt lebt. Mit versteckter Kamera und Kopfhörer führt Sunny Tess aus der Ferne durch die Hindernisse des Lebens und die ungelösten Fälle, die sie hinterlassen hat. Jarod Joseph («The 100»), Daniel Gillies («The Vampire Diaries»), Alice Christina-Corrigan («Doctors») und Tony Giroux («Motherland: Fort Salem») spielen ebenfalls mit. Inspiriert wurde die Serie durch die Erfahrungen, die einer der Co-Autoren mit dem Verlust seines Augenlichts gemacht hat. Blink49 Studios und Front Street Pictures produzieren «Sight Unseen» in Zusammenarbeit mit Sisters Troubetzkoy Productions für Bell Media's CTV in Kanada."«Wild Cards» und «Sight Unseen» sind zwei einzigartige Serien, die das Engagement von CW für fesselnde, hochkarätige Geschichten widerspiegeln, die unsere treuen Fans ansprechen und ein breites Spektrum an neuen Zuschauern anziehen werden", kommentierte Wise Lyall. "Wir sind begeistert, mit unseren Partnern bei Blink49 Studios, Front Street Pictures, Piller/Segan und Sisters Troubetzkoy Productions zusammenzuarbeiten, um diese dynamischen Serien zum Leben zu erwecken und zu zeigen, wie weitreichend die Marke CW sein kann."