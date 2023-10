Aaron Korsh entwickelt neues «Suits»

US-Fernsehen

Nach den sensationellen Streaming-Zahlen will man einen neuen Hit kreieren.

Wie mehrere US-Branchendienste übereinstimmend berichten, arbeitet NBCUniversal mit «Suits»-Schöpfer Aaron Korsh an einer neuen Serie. Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, soll es sich nicht um ein Spin-off, Prequel oder Sequel der Originalserie handeln. Neue Charaktere sollen in einem anderen Umfeld agieren.Sowohl «Suits» als auch das kurzlebige Spin-Off «Pearson» waren beim Kabelsender USA Network beheimatet. Eine Ausstrahlung dort ist jedoch unwahrscheinlich, da sich der Sender auf Reality-Shows und Doku-Soaps spezialisiert hat. Universal Cable Pictures ist als Produzent der neuen Serie im Gespräch.David Bartis und Doug Liman, die als ausführende Produzenten an der Originalserie beteiligt waren, werden auch die neue Serie produzieren. Die Serie «Suits» wurde ursprünglich von 2011 bis 2019 in neun Staffeln auf dem Sender USA Network ausgestrahlt. In den Hauptrollen waren unter anderem Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, Gina Torres und Sarah Rafferty zu sehen.